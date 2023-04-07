Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. pic.twitter.com/KZJ9ObP269— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 7, 2023
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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