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07 Ekim 2021 Perşembe 12:18:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 12:18:00

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Türkiye-Rusya ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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