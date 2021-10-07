Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.