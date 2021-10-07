07 Ekim 2021 Perşembe 12:18:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 12:18:00
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Türkiye-Rusya ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.
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