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07 Kasım 2020 Cumartesi 22:53:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 22:54:00

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

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