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13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:32:00

Başkan Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Libya krizi masada

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Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Suriye, Libya ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye'deki görüşmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel konular ele alındı.

LİBYA KONUSU ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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