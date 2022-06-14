14 Haziran 2022 Salı 18:33:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 18:38:00
Başkan Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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