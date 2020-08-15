Başkan Erdoğan, Rize'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Rize'ye elimiz boş gelmedik, toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini yapıyoruz.

Son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Rize'ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık.

Rize'deki 'Çay Çarşısı'nı önümüzdeki yılın eylül ayında faaliyete geçireceğiz. Toplam 28 sağlık tesisi inşa ettik.

Tarihi köprüleri restore ettik. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz. Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

2022 yılında havalimanımızı hizmete sunmayı hedefliyoruz. Rize'li çiftçilerimize son 18 yılda 2.5 milyar yaş çay prim ve budama desteği sağladık.

Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu artırdık.