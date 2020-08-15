Başkan Erdoğan: CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rizemiz hep 5 yıldızlı otollerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu.

Yarın Ayderi gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette.

Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.

Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimiz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz.

18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, bahanelere sarılmadık, kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

Adaletten taviz vermeden mücadelemizi demokrasi, hukuk çinde yürüterek başımız dik şekilde bugünlere kadar geldik. Ülkemiz sadece yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın değil tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir.

Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz.

Kıta sahanlığında haydutluğa asla izin vermeyiz.

Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz

Ayrıntılar geliyor

