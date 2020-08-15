  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şentop: Filistin davasına ihanet ederek bir anlaşma yapmak, yüz karası bir harekettir
BAE'li bakandan İsrail'in ilhak planının askıya alınmasının 'geçici' olduğu açıklaması
ATAK helikopterleri bölgede! Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler
Başkan Erdoğan: CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz
Başkan Erdoğan: Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz
Unutkanlığın böylesi: İnsanlık ölmemiş
Dubai'yi yöneten al-Maktum ailesi, dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti! Sabiha Gökçen'den Kuveyt'e seferler başladı
Fatih Öztürk Galatasaray'da
MSB'den flaş açıklama: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Libya açıklaması: Haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık
Maduro duyurdu: Türkiye'den yine yardım gelecek
Almanya'da gurbetçi ailemize polisten skandal müdahale
Irak'ta koronavirüs bilançosu! 24 saatte 4 bin 293 vaka
Bakan Koca uyardı: Vazgeçmeyin! Bu salgın da bir gün son bulacak
Atiba: Anlaşma tamam! 1 yıl daha Beşiktaş'tayım
Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Fuat Oktay'dan flaş sözler: Türkiye'ye karşı oyun kurmaya çalışanlar, kaybedenler arasında yerini al ...
Galatasaray'dan transfer hamlesi! Görüşmeler başladı
Elazığ'da sokak düğünleri yasaklandı
Kızını ölümden kurtardı! "Süper baba" ilan edildi!
"Bölünmüş yollar 18 yılda yüzde 350 kat arttı"
İngiltere, koronavirüs için geliştirildiği iddia edilen aşılardan 90 milyon doz satın alacak
Barbar Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 19:22:00

Başkan Erdoğan: CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Başkan Erdoğan: "Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rizemiz hep 5 yıldızlı otollerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu.

Yarın Ayderi gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette.

Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.

Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimiz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz.

18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, bahanelere sarılmadık, kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

Adaletten taviz vermeden mücadelemizi demokrasi, hukuk çinde yürüterek başımız dik şekilde bugünlere kadar geldik. Ülkemiz sadece yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın değil tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir.

Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz.

Kıta sahanlığında haydutluğa asla izin vermeyiz.

Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz

Ayrıntılar geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER