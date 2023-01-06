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06 Ocak 2023 Cuma 14:13:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:13:00

Eminönü Yeni Camii yeniden ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Lisedeyken burada vaaz verdim

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Başkan rdoğan, restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nde açıklama yaptı. Erdoğan, imam hatip lisesinde dördüncü sınıfta öğrenciyken Yeni Camii'de vaaz verdiğini anlattı.

Başkan Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'nde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sağlamlaştırılmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır. Bütünüyle elhamdülillah camide namazımızı eda ederken kubbeyi zeminden seyrettiğimde adeta yepyeni bir Yeni Camii'nin meydana geldiğini Allah'ıma hamd ederek gördüm.

"LİSE SON SINIFTAYKEN BURADA VAAZ VERDİM"

Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hocamızla bir vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından devam ettim, bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Yeni Camii'nin bizde böyle bir hatırası var.

Etiketler : Başkan Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Cami
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