Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Ürdün'e gidecek

Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Ürdün'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ürdün arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.



Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası güncel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.