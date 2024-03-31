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Başkan Erdoğan, Reisi ile görüştü
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31 Mart 2024 Pazar 20:51:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 20:51:00

Başkan Erdoğan, Reisi ile görüştü

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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.

Etiketler : Erdoğan Reisi GÖrüşme
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