Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması yönünde kısa sürede yol haritasını tamamlayıp somut adımlar atmayı hedeflediklerini ifade etti.