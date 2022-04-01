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01 Nisan 2022 Cuma 18:20:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 18:20:00

Başkan Erdoğan Putin'le görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Etiketler : İletişim Başkanlığı başkan erdoğan Putin
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