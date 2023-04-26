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26 Nisan 2023 Çarşamba 12:13:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 12:13:00

Başkan Erdoğan, Putin'le görüşecek

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilecek törenden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Dış Politikasının Yüzyılı konferansında konuştu.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız yarın Akkuyu'daki törenden hemen önce Putin'le telefonda görüşecek. İkili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılabileceklerimizi ele alacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin ukrayna savaş rusya
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