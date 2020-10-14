Başkan Erdoğan, Putin ile 'Karabağ'ı görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya ele alındı.
Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, "Ermenistan işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor" sözlerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin, meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunus söyledi
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