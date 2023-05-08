Başkan Erdoğan: Provokasyonlarıyla şehirlerimizi karalıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Devletimize bir asır başkentlik yapan, İstanbul'un fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz

Edirne ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez

Bunların bölücülere dönüp, "siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz?" dediklerini gördünüz mü? FETÖ'cülere dönüp, "siz ülkenize ihanet ettiniz, kesin sesinizi" dediklerini gördünüz mü?

CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları "dişe diş kana kan diye" slogan atıyor

İmralı'nın kapısını kırıp, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'na devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti size teslim etmeyiz

Bugüne kadar ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan, "namus, şeref sözü" diyerek verdiği teminatların ertesi günü tam tersini yapan birisine bu ülke emanet edilir mi?

Adı TEKNOFEST'le sembolleşen, Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara devretme sözü vermişler. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı

Benim milletim değil bunlara ülkeyi, günahını bile vermez. 14 Mayıs'ta, Edirne'nin de bu kumar masasına hak ettiği cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum



Yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Şu anda, Edirne'de karşımda 25 bin kişi var

Bay Kemal, FETÖ'cülerin vasıtasıyla tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti. Utanmadan haberim olsaydı beklerdim diyor. Sen on binlerce insanı görmedin mi? Adamın hayatı yalan

Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarmaya çalışıyorlar. Sonra da şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler, ebedi ve ezeli kardeşliğimize leke süremeyecekler

Resmi rakamları aldım. Şu anda, Edirne'de karşımda 25 bin kişi var

Ülkemizin 81 vilayetinin hiçbirini diğerinden ayırmadan, 85 milyon vatandaşımızın hiçbirini diğerinden ayırmadan, eser verdik, hizmet götürdük

Türkiye, modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda kendisini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak yatırımlar yaptı

Ülkemizi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken, elbette Edirne'yi ihmal etmedik. Edirne'ye 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık

Gabar'da terörü bitirir bitirmez, petrolü bulduk ve kullanmaya başladık. Yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık kazancı milletimizin emrine vereceğiz

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresi 4 saatten, 1.5 saate inecek

Bunlar kitapsız, bunlar dinsiz. Kandil'deki ezansız, ahlaksızlar Bay Bay Kemal'e destek veriyor, Selo da öyle

Ayrıntılar geliyor...