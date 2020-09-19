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19 Eylül 2020 Cumartesi 20:09:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 20:17:00

Başkan Erdoğan: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan güncel konular hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz." dedi.

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