Başkan Erdoğan: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan güncel konular hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz." dedi.