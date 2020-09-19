Başkan Erdoğan: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan güncel konular hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz." dedi.
- İmamoğlu'na sert açıklama: Yapamayacağınız vaadinize bizi malzeme yaptınız
- Başkan Erdoğan: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz
- TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
- Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde
- Bakan Kurum'dan #SaldaHepGüzelKalacak etiketi
- Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu paylaşımı