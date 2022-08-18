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18 Ağustos 2022 Perşembe 20:54:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 21:08:00

Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Başkan Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Başkan Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

Etiketler : başkan erdoğan Polonya Andrzej
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