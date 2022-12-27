27 Aralık 2022 Salı 18:33:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 18:33:00
Başkan Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi! Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi''ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
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