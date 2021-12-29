Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı!

Pirinkayalar Tüneli açıldı. Başkan Erdoğan törene canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları...

Pirinkayalar Tünelimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki trafiğin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde olmasını temin edecektir.

Ülkemize 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı yapacaktır. Her ikisi de yüksek Turizm potansiyeline sahip Erzurum ve Artvin arasındaki yolu beraberinde yeni fırsatları getirecektir. Her iki şehir üzerinden Kafkasya'ya yönelen transit trafiği de rahatlayacaktır.

Bu tüneli kullanarak seyahat edecek vatandaşlarımıza bereketli, huzurlu, güvenli, konforlu yolculuklar diliyorum.

Geçtiğimiz 19 yılda en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri de malum ulaştırmadır. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6100 km'den 28 bin 473 kilometreye çıkarttık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz dev limanlarla dış ticaret imkanını hazır hale getirdik.

Bu yatırımları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en kapsamlı, en yeni, en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği dönemde, Türkiye altyapısıyla hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere, orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur.