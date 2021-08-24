VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca açıkladı! Türkiye 7.sırada
Başkan Erdoğan paylaştı! 'Neredeydik, nereye geldik?'
NATO'dan Kabil havalimanı açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri oldu
Filenin Sultanları grubu lider tamamladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
İtalya 2 bin 700 Afgan'ı tahliye etti
Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Johnson'dan Afganistan açıklaması
Polis memuru koronavirüse yenik düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Öğretmenlere psikolojik sağlamlık eğitimi
MEB, İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı'nda yüz yüze eğitime hazırlıklar ele alındı
Aydın'da ve Muğla'da orman yangınları: Müdahale sürüyor
İran'da kripto para operasyonu
Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı
Taliban'dan Japonya'ya davet... "Yeniden inşa" çağrısı yaptılar
Milli teknoloji hamlesi!
"Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi"
Borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?
İngiliz Bakan'dan Türkiye açıklaması: Tamamen spekülasyon
Bölgede tansiyonu tırmandıracak hamle: Siyasi sonuçları olur
"Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik"
Türk savunma sanayisinden ezber bozacak hamle!
24 Ağustos 2021 Salı 23:09:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 23:09:00

Başkan Erdoğan paylaştı! 'Neredeydik, nereye geldik?'

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin geldiği noktayı paylaştı. 19 yılda 9 milyon kişiye iş bulduklarını ifade eden Erdoğan, ekonomide yıllık büyümeyi ortalama yüzde 1'in altından yüzde 5,1'e getirdiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde Türkiye'nin ekonomi, çevre ve şehircilik, enerji, tarım, kültür ve turizm, dışişleri, savunma sanayi, sanayi ve teknoloji alanında geldiği noktayı Twitter hesabı üzerinden grafiklerle paylaştı.

Ekonomide gelinen noktayı aktarırken yıllık büyümeyi ortalama yüzde 1'in altından yüzde 5,1'e getirdiklerini belirten Erdoğan, "Yatırımlarımızı yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 2020 yılında 170 milyar dolara yükselttik. Cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, inşallah yeniden aynı tabloyu göreceğiz" açıklamasını yaptı.

19 yılda 9 milyon kişiye iş bulduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide diğer yapılanları ise şöyle sıraladı:

"Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar seviyesinde. Süreci tamamlanan işlemlerle yakında 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi, 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik.

Son yıllarda bir miktar düşüş yaşasak da, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız milli gelirin satın alma gücü paritesinde 17'nci sıradan 11'inci sıraya çıktık. Kamu ve özel sektör borçlanmasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük orana sahip devletlerden biriyiz."

"540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETTIK"

Başkan Erdoğan, çevre ve şehircilik, enerji, tarım, kültür ve turizm alanlarındaki gelişmeleri de aktardı.

Atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunun yüzde 35'ten yüzde 90'a ulaştığını bildiren Erdoğan, "79 ilde 60,6 milyon metrekarelik alanda 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçiriyoruz. 1milyon 100 bin konut ürettik ve 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" bilgisini paylaştı.

Tarımsal gayri safi yurt içi hasılanın 37 milyar lirayı bile bulmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun 2020'de 333 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

19 yılda 165 milyar lira tarımsal destek sağlandığını vurgulayan Erdoğan, "Orman varlığını 20,8 milyon hektar seviyesinden aldık 22,9 milyon hektara çıkardık" ifadesini kullandı.

TANAP ve TürkAkım projelerini tamamladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerinden ilkini İzmir'de, İkincisini Hatay'da devreye aldıklarını anımsattı. Erdoğan, "540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik" açıklamasında bulundu.

"DIŞ TEMSİLCİLİK SAYIMIZI 163'DEN 252'YE ULAŞTIRDIK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde dışişleri, savunma sanayi ile sanayi ve teknoloji alanında yaptıklarını da aktardı.

Dış temsilcilik sayısını 163'den 252'ye ulaştırdıklarının altını çizen Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük beşinci temsil ağına sahip ülkesi haline getirdiklerini bildirdi.

Savunma sanayi projelerini 62'den 750'ye yükselttiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaştı. Dünyanın sayılı insansız hava aracı üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdik. Organize sanayi bölgesi sayımızı 192'den 325'e çıkardık. 22 endüstri bölgesi, 79 teknopark kurduk.

Uzay Ajansı'nı faaliyete geçirdik, Milli Uzay Programımızı belirledik. Yerli otomobil süreci planlandığı şekilde yürüyor, 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz."

Etiketler : başkan erdoğan AK Parti iktidarı Türkiye
Film için buluştular

Film için buluştular
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Karla'yı gösterdi

Karla'yı gösterdi
Saygı 2'nin seyirci heyecanı

Saygı 2'nin seyirci heyecanı
Torun sevgisi

Torun sevgisi
Arabalı konserler başlıyor

Arabalı konserler başlıyor
Müzik bizi birleştirdi

Müzik bizi birleştirdi
Set mutluluğu

Set mutluluğu
Sahnede sürpriz yaptı

Sahnede sürpriz yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER