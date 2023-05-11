Başkan Erdoğan paylaştı! "Gençler sordu ben cevapladım"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan'ın programı akşam 21.00'da yayınlanacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine, vatandaşla buluşmalarına devam ediyor. Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi.
"GENÇLER SORDU BEN CEVAPLADIM... BU AKŞAM 21.00'DA..."
Her görüşten gencin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan'ın bu programı bu akşam 21.00'da yayınlanacak.
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