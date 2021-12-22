VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış' gibi yapıyorlar"
Türk SAS komandolarından, Libyalı askerlere eğitim
Dev işbirliği sonrası açıklama! Türkiye'deki ilk üretimine başlandı
Türk donanmasına vurucu güç!
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi!
Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 61,8 arttı
Nazarov: Türkler birbirleriyle hiçbir zaman bağlarını koparmadı
Başkan Erdoğan duyurdu: Amacına ulaşmıştır
TURKOVAC acil kullanım onayı aldı
Başkan Erdoğan'dan son dakika erken seçim açıklaması
Bakan Yanık duyurdu! Önümüzdeki ay 2 bin 927 engelli memurun atamasını yapacağız
ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
Başkan Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek
Dijital Dünyada Finansal Adımlar Zirvesi Gerçekleşti
Bakan Varank: Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir
MB ilk kur rakamını açıkladı
MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe!
Araç fiyatları düşüyor!
Emekliye çifte zam!
ABD Gizli Servisi: 100 milyar dolar yardım parası çalındı
Helikopteri denize çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek kurtuldu
Eğitime kar engeli
Ticaret Bakanı Muş duyurdu! 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
"Enez Ayasofyası" ibadete açılıyor
22 Aralık 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 14:30:00

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup toplantısında önemli mesajlar

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomiye yönelik tehditler savruldu. Sinsi planlar kuruldu. Gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı.

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda düşük enflasyon düşük faiz yok. Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara.

ERKEN SEÇİM

Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle birlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Çıkmış biri hastanede sus diyorlar ya onu gösteriyor. Öyle parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Ne diyor, şu hale bak aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacak diyor ben de aynısını söylüyorum. Hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum.

"TÜRK MİLLETİ KAZANACAK, SİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz.

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemelerinin başladığını açıkladı.

2.6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

Salgının çeşitli varyantlarla daha epeyce hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Avrupa'da yeniden kapanma başladı ama biz bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz.Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız. Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız.
Etiketler : 0
Maldivler'de evlendiler

Maldivler'de evlendiler
Klip aşkı gerçek oldu

Klip aşkı gerçek oldu
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Popun kralı da kraliçesi de yok

Popun kralı da kraliçesi de yok
Eşler sahnede

Eşler sahnede
Eski eşimle birbirimizi seviyoruz

Eski eşimle birbirimizi seviyoruz
Kızımın maskarası olurum

Kızımın maskarası olurum
Önümde duran olursa ezerim!

Önümde duran olursa ezerim!
Yeni film heyecanı

Yeni film heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER