Başkan Erdoğan'dan son dakika erken seçim açıklaması

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomiye yönelik tehditler savruldu. Sinsi planlar kuruldu. Gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı.

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda düşük enflasyon düşük faiz yok. Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara.

ERKEN SEÇİM

Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle birlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Çıkmış biri hastanede sus diyorlar ya onu gösteriyor. Öyle parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Ne diyor, şu hale bak aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacak diyor ben de aynısını söylüyorum. Hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum.

"TÜRK MİLLETİ KAZANACAK, SİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz.

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemelerinin başladığını açıkladı.

2.6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

Salgının çeşitli varyantlarla daha epeyce hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Avrupa'da yeniden kapanma başladı ama biz bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz.Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız. Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız.