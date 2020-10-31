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31 Ekim 2020 Cumartesi 21:43:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 22:51:00

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Başkan Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.

Etiketler : başkan erdoğan pakistan türkiye imran han
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