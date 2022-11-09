Başkan Erdoğan Özbekistan'a gidecek

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan üye; Türkmenistan ve Macaristan gözlemci üye olarak yer alıyor.

İstanbul'daki tarihi zirveden bir yıl sonra devlet başkanları yeniden bir araya gelecek.

Liderlerin bu yılki buluşma adresi Özbekistan'ın Semerkant kenti.

Başkan Erdoğan, Semerkant'ta iki gün sürecek temaslarda bulunacak. Zirve çalışmalarının yanısıra aralarında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de bulunduğu liderlerle kili görüşmeler de yapması bekleniyor.

ÜYE DEVLETLER ARASINDAKİ YATIRIMLARIN ARTIRILMASI ELE ALINACAK

9'uncu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gündeminde ekonomi, ulaştırma ve ticaret gibi başlıklar olacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların arttırılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak.

REGİSTAN MEYDANI'NA AĞAÇ DİKİLECEK

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ortaya çıkan enerji sorunu da gündemde olacak. Bu kapsamda üye ülkelerin liderleri, özellikle Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizi ile ilgili son durumu değerlendirecek. Zirve kapsamında Semerkant'ın tarihi meydanı Registan'da ağaç dikme töreni de yapılacak.

Ağaç dikim töreni için hazırlıklar tamamlandı. Liderler burada ağaç dikimi gerçekleştirecek. Tören sırasında 7 ülkeden farklı şehirleri de bağlantı yapacak. İşte o bağlantılar bu ekrandan tören alanına yansıtılacak. Zirvede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Dünyası'na katkılarından dolayı nişan takdim edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE, DÖNEM BAŞKANLIĞINI ÖZBEKİSTAN'A DEVREDECEK

Türkiye, 2 gün sürecek zirve çalışmalarının sonunda dönem başkanlığını 2019 yılında teşkilata katılan Özbekistan'a devredecek.

Zirve sonunda, alınan kararlara ve yapılan anlaşmalara ilişkin bildiri yayımlanacak.