24 Temmuz 2022 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 15:18:00
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
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