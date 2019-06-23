Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.

Başkan Erdoğan sandık başında açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul gibi bir şehrin büyükşehir belediye başkanı seçimi böyle yapılmamalıydı. 31 Mart sonrası yaşanan gelişmelerle YSK seçimin tekrarlanması kararını aldı.

İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum.

Seçime katılımın yüksek olacağını umuyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum.