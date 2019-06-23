Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu, Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.
Başkan Erdoğan sandık başında açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İstanbul gibi bir şehrin büyükşehir belediye başkanı seçimi böyle yapılmamalıydı. 31 Mart sonrası yaşanan gelişmelerle YSK seçimin tekrarlanması kararını aldı.
İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum.
Seçime katılımın yüksek olacağını umuyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum.
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