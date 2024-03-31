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31 Mart 2024 Pazar 13:19:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 13:19:00

Başkan Erdoğan, oyunu kullanıyor

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Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

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Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim üsküdar
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