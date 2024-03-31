31 Mart 2024 Pazar 13:19:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 13:19:00
Başkan Erdoğan, oyunu kullanıyor
Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanıyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan, oyunu kullanıyor
- Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
- "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim"
- "Bu akşam çıkacak sonuçla İzmirli hemşehrimiz kazanacak"
- "Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı
- "Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun"