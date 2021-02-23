Başkan Erdoğan duyurdu: 20 bin öğretmen atayacağız

Başkan Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır." ifadesini kullanarak, "657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık." dedi.