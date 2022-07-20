Pekin'in Başkan Erdoğan anısı gündem oldu

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20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:44:00

Başkan Erdoğan o rapora sert tepki göstermiş! İsmail Hakkı Pekin'in anısı gündem oldu

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Eski GenelKurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in, 2007 Kasım ayındaki Askeri Şura Toplantısı anısı sosyal medyada gündem oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıda hazırlanan 'başörtüsü karşıtı' rapora tepki gösterdiğini belirten Hakkı Pekin, Erdoğan'ın "Bana bunu niye anlatıyorsunuz? Yani beni mi tehdit ediyorsunuz, burada yazılanların çoğu evet dediğim şeyler.' dediğini ve ardından salonu terk ettiğini ifade etti.

2007 yılında okullarda dini faaliyet ve başörtüsü ile ilgili hazırlanan bir raporun Askeri Şura'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu söyleyen İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan'ın ise rapora sert tepki gösterdiğini kaydetti. İsmail Hakkı Pekin'in anısı sosyal medyada dikkat çekti.

"SALONU TERK ETTİ"

İsmail Hakkı Pekin, "2007'de okullarda başörtüsü takıldığına dair rapor hazırladım. O tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Askeri Şura toplantısında hepimize çok ağır konuşup salonu terk etti." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İsmail Hakkı Pekin Recep Tayyip Erdoğan Askeri Şura toplantısı
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