Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan, kabulün ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
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