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23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:42:00

Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan, kabulün ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Etiketler : başkan erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan
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