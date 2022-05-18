Başkan Erdoğan noktayı koydu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'evet' diyemeyiz. Bu yanlış bir kere Yunanistan'da yapıldı" dedi.

AK Parti Grup Toplantısında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik şunları söyledi:

"ÜLKEMİZDEKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN SÖKÜLÜP GÖTÜRÜLDÜĞÜ GÜNLERİ UNUTMADIK"

NATO çeşitli arayışlar içinde. Kimi adımlar da atılıyor. Ukrayna krizinin ardından bölgede sergilenen dayanışma ve işbirliğini, seferber edilen kaynakları, biraz gözlerimiz dolarak biraz da tebessümle izliyoruz desek yeridir. Biz yıllardır, yanı başında büyük çatışmalar yaşanmış NATO müttefiki olarak bu tabloyla hiç karşılaşmadık. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin de kendi sınırlarını koruma çabalarına aynı şekilde yaklaşmalarıdır. Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. Şartlar ne olursa olsun biz ortak tarih ve medeniyet mirasıyla bağlı olduğumuz insanlara sırtımızı dönemeyiz. Önümüze getirilen her teklife sorgusuz sualsiz evet diyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hem PKK/YPG'ye her türlü desteği verip hem de NATO üyeliği için destek istemek tutarsızlıktır.

"BU YANLIŞ BİR KERE YUNANİSTAN'DA YAPILDI"

İsveç'te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik vermeyiz dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur. Bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'evet' diyemeyiz. Bu yanlış bir kere Yunanistan'da yapıldı. Müslüman bir kere sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. İsveç'te hala yürüyorlar. Paçavraları ile oradalar. Türkiye artık bu işe onların baktığı gibi bakmayacak. Gelin Türkiye'nin haklı harekatlarına destek verin, en azından ayağımıza çelme takmayın.