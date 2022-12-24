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24 Aralık 2022 Cumartesi 18:20:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 18:20:00

Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olsun

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.

Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

Etiketler : Başkan Erdoğan Noel Hristiyan
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