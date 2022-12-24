Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olsun
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik etti.
Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.
Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."
- Başkan Erdoğan Avrupa'yı uyarmıştı: Koynunuzda yılan besliyorsunuz
- Düzensiz göçle mücadele devam ediyor: 119 bin yabancı sınır dışı edildi
- Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olsun
- Bakan Yanık: Sosyal hizmetler merkezi sayısı 410'a çıkarılacak
- Başörtüsü teklifi... "Değişiklik kabul edilirse halk oylamasına gitmeyeceğiz"
- Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye'yi eski İstanbul kültürünü anlayan nesiller kurtaracak