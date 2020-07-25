Başkan Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı. COVID-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 25, 2020
Görüşmede; iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.
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