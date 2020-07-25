Başkan Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı. COVID-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.