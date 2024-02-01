VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski AB'nin ülkesine sağlayacağı destek hakkında konuştu
TCMB Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bul...
Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile görüştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı!
ABD ve İngiliz hava kuvvetleri Hudeyde şehrini hedef aldı
01 Şubat 2024 Perşembe 18:10:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 18:10:00

Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile görüştü

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti

Etiketler : erdoğan nijer başbakanı ali zeine
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Yeni ikili

Yeni ikili
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX