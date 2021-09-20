Başkan Erdoğan: Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"ne katıldı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi.

Törende konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Birleşmiş Millerler (BM) binasının tam karşısında bu önemli yapıyı hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor.

"BU BİNA BARIŞA OLAN İNANCIMIZIN BİR SEMBOLÜ"

Dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir küresel düzeni hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bu bina barışa olan inancımızın da bir sembolü. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır.

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