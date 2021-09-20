VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, İnovasyon Endeksi'nde tarihin en yüksek seviyesinde
Rusya'da milletvekili seçimi: Putin'in partisi birinci çıktı
Üç Kardeş 2021 Tatbikatı: Özel kuvvetler sahnede
Başkan Erdoğan: Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır
BM: Yemen ekonomisine acil destek gerekiyor
Rusya AB'ye yaptırımı uzattı
ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin aşı olma oranı yüzde 92'ye ulaştı
Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na 1 milyon TL'lik başarı ödülü
Macron özür diledi: Vefa borcumuzu ödeyemedik
BM'den Çin ve ABD'ye çağrı
İşte yeni nesil raylı sistem aracı
Türkiye'den Yunanistan NAVTEX'ine karşı hamle!
İETT kuyruğu üst geçide uzandı
PKK bir darbe daha! 1 milyon TL ödülle aranıyordu
Kuzey Kore ABD'yi uyardı: Karşılığını alırsınız!
Ege'de nefes kesen tatbikat
İETT'de arızalar bitmiyor... Dumanlar çıkararak trafikte ilerledi
Türkiye'de ilk, dünyada eşi benzeri yok!
Dünyada dengeler değişti!
4 milyar liralık büyük yatırım için düğmeye basıldı!
Projelerde sona yaklaşıldı
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
“Hayatımızdaki değişimi anlamaya çalışmalıyız”
20 Eylül 2021 Pazartesi 19:15:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 19:45:00

Başkan Erdoğan: Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Bu bina barışa olan inancımızın da bir sembolü. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni"ne katıldı.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi.

Törende konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Birleşmiş Millerler (BM) binasının tam karşısında bu önemli yapıyı hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor.

"BU BİNA BARIŞA OLAN İNANCIMIZIN BİR SEMBOLÜ"

Dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir küresel düzeni hayata geçirmek için çabalıyoruz. Bu bina barışa olan inancımızın da bir sembolü. Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan New York Türkevi binası
Sağlıklı buluşma

Sağlıklı buluşma
Bozcaada'da tatil zamanı

Bozcaada'da tatil zamanı
İtalya'da sevgi seli

İtalya'da sevgi seli
Hollywood yıldızı İstanbul'da

Hollywood yıldızı İstanbul'da
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Tarık Akan unutulmadı

Tarık Akan unutulmadı
Neden konser vermediğini açıkladı

Neden konser vermediğini açıkladı
Yeni nesil Aşk-ı Memnu

Yeni nesil Aşk-ı Memnu
ABD'li yıldız Bodrum'da

ABD'li yıldız Bodrum'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER