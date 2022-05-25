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25 Mayıs 2022 Çarşamba 23:05:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 23:05:00

Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümüyle ilgili mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum."

Etiketler : Başkan Erdoğan sosyal medya Necip Fazıl Kısakürek
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