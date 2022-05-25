Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümüyle ilgili mesaj paylaştı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum."
Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/D23RaL5Oiy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2022
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