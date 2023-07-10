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10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:55:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:55:00

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi"ne katılmak üzere Vilnius'a geldi

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın başlayacak "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere Vilnius'a geldiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır Avrupa Birliği (AB) kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum, önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın başlayacak "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere Vilnius'a geldiklerini belirtti.

Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunup, önemli kararlara imza atacaklarını kaydeden Erdoğan, Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesinin kararlaştırıldığını, bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen, her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettiklerinin altını çizen Erdoğan, Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirileceğini aktardı.

Erdoğan, Zirve'de, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere, bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrısını tekrarlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz, NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır Avrupa Birliği kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum, önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Etiketler : NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Vilnius Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
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