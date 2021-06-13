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13 Haziran 2021 Pazar 14:32:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 14:58:00

Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.. Afrin'deki terör saldırısı için, "PKK'nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

NATO Zirvesi

"Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz.

Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz.

NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz."

Afrin'deki hastaneye terör saldırısı

"Türkiye olarak aynı anda birçok terör örgütüyle mücadeleyi yürütüyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı, PKK'nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

"Döktükleri her damla kanın hesabını soracağız"

Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz."

Azerbaycan ziyareti

"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır."

Erdoğan-Biden görüşmesi

"Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor.

(Biden ile) Görüşme alanımız çok geniş. Beklentimiz, amasız yaklaşımı ABD'den görmek."

"(Biden ile) Birçok dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım."

"(ABD ile) Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır."

(ABD'nin Afganistan'dan çekilme hazırlığı) Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye."

Merkez Bankası rezervleri

"100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız."

Marmara'daki müsilaj sorunu

"Şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 7/24 esasına göre bu çalışmalar devam edecek."

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