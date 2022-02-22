Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Gine Bissau ziyaretini iptal ederek yurda dönme kararı aldı. Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Başkan Erdoğan'ın Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Başkan Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.
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