04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü sona erdi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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