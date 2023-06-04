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04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 11:25:00

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü sona erdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan nato jens stoltenberg
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