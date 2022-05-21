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21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:06:00

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan'dan İsveç Başbakanı'na: Teröre destek son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile de gün içinde telefonla görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekâtı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan Niinistö ile görüştü: Türkiye'nin meşru mücadelesine saygı gösterilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Etiketler : NATO Cumhurbaşkanı Erdoğan türkiye İsveç Finlandiya
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