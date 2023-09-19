Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
19 Eylül 2023 Salı 01:33:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 01:33:00
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
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