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19 Eylül 2023 Salı 01:33:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 01:33:00

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

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