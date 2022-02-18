Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

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18 Şubat 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 19:00:00

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Kaynak: AKSAM

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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye'nin ilk günden bu yana İttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye'nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak NATO'nun güvenliği için gereken katkıyı vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek yeni Stratejik Konsept'te terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arz ettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu bildirdi.

Etiketler : Erdoğan NATO Türkiye
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