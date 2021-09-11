Başkan Erdoğan bu sözlerle duyurdu: Adım adım yaklaşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın şartlarına rağmen atılan yenilikçi adımlar sanayicilerimize ve iş insanlarımıza olan güvenimizi artırdı.

Dünya yepyeni bir dönemin eşiğinde. Yeni bir siyasi ve ekonomik sistem kurulacak ve Türkiye trenin en önünde yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra kamunun kendi alanındaki birimleriyle iş birliği mekanizmaları tesis etmesi ve verimli çalışma zeminleri oluşturması, MÜSİAD'ın kendini yenileme kabiliyetinin bir göstergesidir.

Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk.

Milletimize sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz.

Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz.