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Başkan Erdoğan, müjdeyi vermişti... Emekli ikramiyesi kanun teklifine eklendi
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12 Ekim 2023 Perşembe 22:29:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 22:29:00

Başkan Erdoğan, müjdeyi vermişti... Emekli ikramiyesi kanun teklifine eklendi

Kaynak: AA

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Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

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Etiketler : emeklilere ödeme ikramiye 5 bin tl Türkiye Diyanet Vakfı
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