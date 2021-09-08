Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin öğretmen atanacak

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.



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