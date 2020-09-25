Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve işbirliğini güçlendirecek konular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve işbirliğini güçlendirecek konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Erdoğan ve Dodon görüşmesinde, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve işbirliğini güçlendirecek konular değerlendirildi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.
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