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12 Aralık 2023 Salı 20:13:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 20:13:00

Başkan Erdoğan, Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreterini kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Jadamba Enkhbayar'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Jadamba Enkhbayar'ı kabul etti.

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Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN jadamba enkhbayarı MOĞOLİSTAN
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