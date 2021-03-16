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16 Mart 2021 Salı 19:05:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 19:05:00

Başkan Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin, "Mısır halkı bizimle ters düşmez." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin, "Mısır halkı bizimle ters düşmez." dedi.

Başkan Erdoğan, "(Kovid-19) 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye-Bosna Hersek ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan Doğu Akdeniz türkiye
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