Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak bildiriyi imzaladı

14 Şubat 2024 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 17:29:00
Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi le ortak basın toplantısında konuşuyor
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı
Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı
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