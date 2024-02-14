Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak bildiriyi imzaladı

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14 Şubat 2024 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 17:29:00

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi le ortak basın toplantısında konuşuyor

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı

Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı

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Etiketler : başkan erdoğan sisi mısır ortak bildiri
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